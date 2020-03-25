بومبيو يتهم الصين بعدم مشاركة المعلومات اللازمة حول كورونا

اتهم وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، "​الحزب الشيوعي​ الصيني الحاكم بأنه "لا يزال يحرم ​العالم​ من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى في ​فيروس كورونا​". وكرر بومبيو، في ​مقابلة​ مع برنامج ​واشنطن​ ووتش الإذاعي، اتهامات سابقة بأن "تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبب مخاطر للناس في أنحاء العالم، قائلا: "إن هذا عرّض حقا حياة الآلاف للخطر". وأكد أنها "أزمة عالمية مستمرة تحتاج للتأكد من أن كل دولة تتعامل اليوم بشفافية وتتشارك المعلومات عما يحدث بالفعل كي يتسنى للمجتمع العالمي وللرعاية الصحية العالمية وللعاملين في مجال ​الأمراض​ المعدية أن يبدؤوا معالجة هذا بشكل شامل".

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