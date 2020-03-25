محافظ البنك المركزي الإيراني يتحدث عن تحرير أموال مجمدة بفعل العقوبات

كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن تحول سيطال الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات الإميركية على طهران.
ولفت محافظ البنك المركزي الإيراني الى انه "لدي أنباء بأنه سيتم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بفعل العقوبات الأميركية".
وتأتي الخطوة في وقت حرج تمر فيه إيران، حيث تكافح جاهدة تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 1934 شخصا فيها، وتصنف إيران كسادس دولة في العالم بعدد المصابين بالفيروس حيث وصل عددهم حتى الآن إلى 24811 شخصا.
يضاف إلى كورونا تعاني إيران من وضع اقتصادي حرج بسبب العقوبات الاميركية التي أثرت بشكل كبير على إيرادات البلاد، ولا سيما من النفط.
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