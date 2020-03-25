انطلاق قافلة الأخصائيين العسكريين الروس إلى مدينة بيرغامو لمكافحة "كورونا"

اعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ انطلاق قافلة الأخصائيين العسكريين الروس إلى مدينة بيرغامو الايطالية لمكافحة فيروس "كورونا". وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت إرسال سرب طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى ​إيطاليا​، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد، وتضم 9 طائرات شحن عسكرية من طراز "إيل 76" وتحمل الطائرات ثمانية فرق طبية وتمريضية بالإضافة إلى المعدات والأدوات الطبية اللازمة والسيارات وأدوات التعقيم والتطهير، مع المتخصصين، للمساهمة في احتواء الفيروس في إيطاليا. وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية.

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