مكتب مدعي عام اسطنبول: لائحة اتهام ضد المشتبه بهم في قتل خاشقجي

أعلن مكتب المدعي العام في ​اسطنبول​ انه أعد لائحة اتهام ضد المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​. وكانت ​محكمة​ سعودية أصدرت أحكامًا بإعدام 5 متهمين وسجن 6 آخرين، لمشاركتهم في قتل جمال خاشقجي، في مقر القنصلية ​السعودية​. وتتهم ​الأمم المتحدة​ السلطات السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، بإعطاء أوامر بقتل خاشقجي الذي كان يعتبر صحفيًا معارضًا، لكن السعودية تتهم ذلك، مؤكدة أن عملية قتل خاشقجي تمت بشكل فردي دون أوامر من أي مسؤول رسمي سعودي.

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