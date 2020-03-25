الحكومة الإسرائيلية تمنع السكان من مغادرة منازلهم إلا للتزود بالغذاء والدواء

أعلنت ​الحكومة الإسرائيلية​ أنها قررت تقييد حركة التنقل اعتبارا من الثامنة مساء اليوم ومنع السكان من مغادرة منازلهم إلا للتزود بالغذاء و​الدواء​.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت صباح اليوم عن وفاة مسن (76 عاما) في مستشفى "شيبا" في رمات غان، جراء إصابته بفيروس كورنا، لترتفع عدد الوفيات إلى 4، فيما سجلت 1930 إصابة حتى مساء أمس.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم نقل المسن إلى المستشفى يوم الإثنين الماضي، حيث تم إخضاعه للعلاج في وحدة الإنعاش وكانت حالته خطيرة، وشخص بإصابته بفيروس كورونا، علما أنه كان يعاني من أمراض مستعصية ومزمنة.