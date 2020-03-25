اشتداد القصف المدفعي في ليبيا تزامنا مع ظهور "كورونا" بالبلاد

اشتد القصف المدفعي في مناطق من جنوب العاصمة ​طرابلس​، بالتزامن مع الإعلام عن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي ب​ليبيا​ وسقطت عدة قذائف في أحياء داخل المدينة متسببة في حرائق متفرقة.

ونُقل عن مصادر طبية لـ"روسيا اليوم" أن القذائف العشوائية تسببت في إصابات في صفوف المدنيين، في حين تحدثت أنباء عن تعرض منطقتي طريق السور وباب بن غشير لقصف بالقذائف الصاروخية.

وتتواصل العمليات القتالية بين وحدات الجيش المهاجمة بقيادة المشير حفتر والقوات المدافعة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، على الرغم من وجود هدنة معلنة بين الجانبين، علاوة على الخوف الشديد من تفشي وباء كورونا "كوفيد- 19" في مثل هذه الظروف، بخاصة مع نقص الاستعدادات الضرورية لمواجهة مثل هذا الوباء بصورة كارثية​​​​​​​.