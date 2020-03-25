اشتد القصف المدفعي في مناطق من جنوب العاصمة طرابلس، بالتزامن مع الإعلام عن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي بليبيا وسقطت عدة قذائف في أحياء داخل المدينة متسببة في حرائق متفرقة.
ونُقل عن مصادر طبية لـ"روسيا اليوم" أن القذائف العشوائية تسببت في إصابات في صفوف المدنيين، في حين تحدثت أنباء عن تعرض منطقتي طريق السور وباب بن غشير لقصف بالقذائف الصاروخية.
وتتواصل العمليات القتالية بين وحدات الجيش المهاجمة بقيادة المشير حفتر والقوات المدافعة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، على الرغم من وجود هدنة معلنة بين الجانبين، علاوة على الخوف الشديد من تفشي وباء كورونا "كوفيد- 19" في مثل هذه الظروف، بخاصة مع نقص الاستعدادات الضرورية لمواجهة مثل هذا الوباء بصورة كارثية.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتداد القصف المدفعي في ليبيا تزامنا مع ظهور "كورونا" بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.