وزارة الصحة العمانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشارت وزارة الصحة العمانية الى انه "تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس ​كورونا​".

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 84.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإصابات الجديدة جميعها لمواطنين، ومنها 11 حالة مرتبطة بمخالطة مرضى سابقين، و5 مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وحالتان لا تزالان تخضعان للتقصي الوبائي، مشيرة إلى أن 17 حالة تماثلت للشفاء.

وفي سياق إجراءات التصدي للفيروس، قررت ​السلطات العمانية​، الإثنين، منع التجمعات، ووقف طباعة وتداول الصحف والمجلات الورقية، وإغلاق محلات الصرافة.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفى منهم قرابة 16 ألفا و600، بينما تعافى أكثر من 102 ألف​​​​​​​.

