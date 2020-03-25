في مثل هذا اليوم.. الألماني كوخ يكتشف البكتيريا المسببة لمرض السل

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

في خضم الظروف القاسية، والمخاوف التي يعاني منها البشر، بعد تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، تحلم الشعوب والحكومات، بأمنية واحدة وهى انتهاء هذا الكابوس، باكتشاف علاج أو لقاح لفيروس كورونا، في هذا الوقت تتذكر البشرية جهود العلماء الأوائل في الاكتشافات العلمية التي أنقذت البشرية، ومنهم الطبيب الألماني الرائد روبرت كوخ، الذي اكتشف البكتيريا المسببة لمرض السل، في مثل هذا اليوم من عام 1882، ذلك الاكتشاف الذي جعله جديرا بالحصول على جائزة نوبل في الطب عام 1905.

وولد كوخ في 11 ديسمبر سنة 1843 في كلاوستال بالقرب من هانوفر، ودرس الطب في غوتينغن وتخرج في عام 1866، وشارك بعد ذلك في الحرب الفرنسية البروسية حيث عمل لاحقا كضابط طبيب، وباستخدام إمكانيات محدودة للغاية أصبح أحد مؤسسي علم البكتيريا، بالإضافة إلي لويس باستور، وعمل كوخ طبيباً في العديد من المستشفيات الألمانية وأستاذاً في جامعة برلين.

كرس كوخ حياته للبحث العلمي، باذلاً جهودا علمية كبيرة في اكتشاف الميكروبات والجراثيم ودراسة الأوبئة.

ويُعد روبرت كوخ أول من أثبت منذ حوالي مائة عام أن الأمراض المُعدية، التي كانت تفتك بشعوب أوروبا، سببها عضويات حية مجهرية، ففي سنة 1876 كلف كوخ ببحث وباء الجمرة الخبيثة للكشف عن مسببه، إذ كان حينذاك منتشراً في القارة الأوروبية، وعرف هذا الوباء بإصابة الآلاف من رؤوس الأغنام والماعز والخنازير وكذلك بقدرته على إمراض المزارعين الذين يقومون بتربية هذه الحيوانات.

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اكتشف كوخ بنفسه البكتيريا المسببة لمرض السل، الذي حير العلماء قديما لعجزهم عن معرفة أسبابه، حتى اكتشف كوخ البكتيريا المسببة للسل في 24 مارس عام 1882 فكانت أبحاثه حول مرض السل تحديداً، هي التي قادته إلى الحصول على جائزة نوبل، في علم وظائف الأعضاء أو الطب في 1905، حسب الموقع الرسمي لجائزة نوبل.

جهود كوخ في أفريقيا وآسيا:

لم تقتصر أبحاث كوخ على القارة الأوروبية، بل انتقلت إلى أفريقيا وآسيا، ففي سنة 1883 بدراسة مرض الكوليرا في مستشفى الإسكندرية، بعد أن اجتاح ذلك الوباء مصر وأدى إلى حدوث أكثر من أربعين ألف حالة وفاة، وفي منتصف سنة 1890 بدأ يجري أبحاثه حول أمراض الدم المعدية في أفريقيا كالملاريا ومرض النوم، ولقد قضى روبرت فترة طويلة في أفريقيا بين البحث في أسباب المرض وإيجاد العلاج، كما أجرى كوخ أبحاثه عن مرض الطاعون اللمفاوي في الهند واكتشف مرض الكوليرا الآسيوية.

في عام 1891 أنشأ كوخ معهد الأمراض المعدية ببرلين، وصار مديراً لذلك المعهد، قبل أن يرحل في بادن بادن في 27 مايو 1910 بعد لأزمة قلبية.

*السل:

مرض خطير يصيب الأنسجة خاصة في الرئتين. اكتشف روبرت كوخ ، الذي أجرى مجموعة من الدراسات المهمة حول الأمراض التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة، بكتيريا السل ووصفها في عام 1882، ودرس لاحقًا مادة التوبركولين، وهي مادة تشكلها بكتيريا السل.