شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى بشأن إجراءات حماية كبار السن أثناء صرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والاتصالات، بشأن صرف المعاشات للمواطنين، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لضمان عدم إصابة أى من المواطنين بفيروس كورونا، خاصة وأن بعضهم من أصحاب الأمراض المزمنة، وأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مؤكدا أنه على الوزارات المعنية أن تتخذ حزمة من الإجراءات لضمان الحفاظ على هذه الشريحة من المجتمع.

وحذر عضو مجلس النواب، من التجمعات التى تكون موجودة فى بعض مكاتب البريد فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مقترحا فتح المكاتب على مدار فترتين خلال اليوم، على أن يكون بكل مكتب عدد قليل من المواطنين وينتظر الباق فى الخارج لحين الانتهاء من صرف معاشات المتواجدين بالداخل، مشددا على ضرورة أن تكون هناك إجراءات تنظيمية ويتم متابعة التنفيذ بشكل صارم للحفاظ على الصحة العامة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن فتح المكاتب على مدار فترتين من شأنه تقليل الزحام وتخفيف الضغط على العاملين، منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أهمية توعية أصحاب المعاشات بأهمية التوجه لأقرب ماكينة صراف آلى، أو مكتب بريد، مع الحرص الشديد على ارتداء الكمامات للوقاية من الفيروس، وتجنب التحية بالأيدي او التقبيل أو الأحضان بشكل نهائى، وتطهير اليدين بالكحول فورًا بعد الانتهاء من عملية صرف المعاش، على أن يتم استخدام المناديل المبللة لتطهير أزرار ماكينة الـ ATm قبل البدء بالضغط عليها.

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