شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية توصى بإصلاح الهيكل التمويلى للهيئة العامة للمحطات النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الحساب الختامى للموانة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، وتضمن التقرير توصيات تتعلق بالهيئة العامة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وأوصت اللجنة الهيئة العامة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء، بدراسة كل البدائل المتاحة التى من شأنها إصلاح الهيكل التمويلى للهيئة، والتى تعانى من خلل مستمر فى هيكلها التمويلى، كما تسفر نتائج أعمالها عن خسائر.

كما لفتت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها إلى التأكيد على المتابعة الدورية لكل محاور ومراحل إنشاء المحطة النووية، وبخاصة إعداد وتنمية الكوادر البشرية، وبرامج المشاركة المحلية، وبرامج نقل التكنولوجيا.

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وأشارت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات العاطلة غير المستغلة، ودراسة مدى الاستفادة من تكلفة الأبحاث والدراسات الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، فى ضوء التطور التكنولوجى فى مجال الطاقة النووية.

وطالبت لجنة الخطة، فى تقريرها عن الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للمحطات النووية وتوليد الكهرباء، ببحث ودراسة الأرصدة المدينة المتوقفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها .

كما طلبت اللجنة التواصل مع الجهات المعنية ذات الصلة ترشيدًا للأعباء المالية التى تتحملها الدولة سنويا، وتخفيضًا للقروض التى تحصل عليها الهيئة وأعبائها التمويلية وإعادة الظر فى سياسة الهيئة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لسداد أعباء القروض وفوائد التأخير، ورد ما لم يتم استخدامه من مساهمة وزارة المالية، وتدعيم مخصص المطالبات والمنازعات.