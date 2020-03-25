ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 5 والإصابات إلى 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
أفادت أحدث البيانات الصادرة في إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بها إلى 2030 حالة، بارتفاع بمئة حالة عن الليلة الماضية.
كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى خمس حالات.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، أن 37 من المصابين في حالة خطيرة، بينما 54 في حالة متوسطة.
وأشارت إلى أن 58 من المصابين قد تعافوا بالفعل.
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