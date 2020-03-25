أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.
واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيها للشراء، و15.78 جنيها للبيع.
وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.71 جنيها للشراء، و15.80 جنيه.
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