الداخلية تنشر قواتها لتنفيذ حظر الحركة مساء اليوم.. وتهيب بالمواطنين الالتزام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد الصاوي وعلاء عمران:

بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في نشر قواتها بمختلف المحافظات؛ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بحظر التجوال من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، بداية من اليوم الأربعاء.

وأهابت الداخلية في بيان لها، بالمواطنين الإلتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين.

وأكدت الوزارة في بيانها؛ إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.