محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد الصاوي وعلاء عمران:
بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في نشر قواتها بمختلف المحافظات؛ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بحظر التجوال من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، بداية من اليوم الأربعاء.
وأهابت الداخلية في بيان لها، بالمواطنين الإلتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين.
وأكدت الوزارة في بيانها؛ إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تنشر قواتها لتنفيذ حظر الحركة مساء اليوم.. وتهيب بالمواطنين الالتزام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.