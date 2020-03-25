نقيب أطباء بورسعيد: دورات تدريبية "أون لاين" لأطباء المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال الدكتور مصطفى السعيد، نقيب أطباء بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه جرى تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بنقابة الأطباء البشريين بالمحافظة، لتقديم خدمات إلكترونية لأعضاء النقابة.

وأشار "السعيد"، في بيان إعلامي، إلى أن بداية الاستفادة من الموقع الإلكتروني دورة تدريبية "أون لاين" على مهارات العناية المركزة للأطباء، وذلك انطلاقا من المسئولية المهنية نحو الأطباء والمسئولية المجتمعية نحو الوطن على حد سواء، خاصة خلال تلك المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بالتنسيق مع الإدارات المعنية في مديرية الشئون الصحية، و هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، وكلية الطب جامعة بورسعيد.

وأوضح نقيب أطباء بورسعيد أن الجزء الأول من الدورة التدريبية ألقى محاضراته دكتور مجدى عميرة، أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة بورسعيد، لافتا إلى أن هذا هو الجزء النظري، يعقبه جزء عملي فى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات خلال المرحلة الثانية لـ"الكورس".