"هانتا"... فيروس آخر قاتل يظهر من جديد في الصين

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أن مواطن من مقاطعة يونان توفي أثناء عودته إلى مقاطعة شاندونغ للعمل مستقلًا حافلة عامة يوم الاثنين. بعد إجراء الفحوصات تبين أنه أصيب بفيروس "هانتا"، وحاليًا يخضع 32 شخصًا آخرين كانوا على متن الحافلة للاختبار.
تقول هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إن هذا الفيروس ينتشر بشكل رئيسي بين القوارض، لكن عدواه يمكن أن تتسبب في إمراض الناس أيضًا في جميع أنحاء العالم.
وتتسبب فيروسات "هانتا" بمختلف مسمياتها بما يعرف بمتلازمة هانتا الرئوية، والحمى النزفية مع متلازمة كلوية، وينتشر الفيروس إلى الناس عبر الجو بعد تسربه من خلال البول أو البراز أو اللعاب، وأحيانًا عن طريق العض واللدغ من قبل المضيف المصاب.
الفيروس ليس جديدًا، ووفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية في أمريكا، فإنه يشمل أكثر من 21 نوعًا. ويمكن أن يصاب أي شخص يتواجد بالقرب من الفئران والقوارض الضارة الحاملة للفيروس.
في الولايات المتحدة، تم تسجيل 10 حالات مؤكدة من الإصابة بالفيروس بين أشخاص زاروا حديقة في كاليفورنيا عام 2012. وفي عام 2017، حققت السلطات الصحية في تفشي العدوى مجددًا بين 17 شخصًا في سبع ولايات.
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