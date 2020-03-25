الموزمبيق / العثور على جثت أكثر من 60 مهاجرًا في حاوية

وكالات - عثر على جثث أكثر من 60 مهاجرا غير شرعي من أثيوبيا صباح اليوم، الثلاثاء 24 مارس 2020، قضوا إختناقا على ما يبدو في حاوية شحن تم توقيفها في شمال غرب موزمبيق، وفق مصدر بإحدى المستشفيات.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم نشر إسمه، إن "شاحنة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين من مالاوي، يشتبه في أنهم إثيوبيين، تم توقيفها عند جسر موساكانا في (محافظة) تيتي وعثر على 64 شخصا في عداد الأموات، نجا 14 شخصا فقط من الموت".