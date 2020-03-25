إختفاء شحنةٍ تحوي 6 ملايين قناع حماية لألمانيا في كينيا

وكالات- إختفت شحنة تحوي 6 ملايين قناع للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد كانت في طريقها إلى ألمانيا.
وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم، الثلاثاء 24 مارس 2020، أن الأقنعة المصنف درجة حمايتها بـ"FFP2" إختفت في أحد المطارات بكينيا.
وقالت متحدثة بإسم وزارة الدفاع الألمانية إنه يُجرى التحقيق في الواقعة، مشيرة إلى أن الأمر يدور حول جزء من إجمالي شحنة أبرمت عقدها الإدارة العامة للجمارك.
وحسب البيانات، فإن هيئة المشتريات التابعة للجيش الألماني تتولى تنظيم شراء المستلزمات الطبية الضرورية لمكافحة وباء كورونا المستجد، ويدعمها في تنظيم المساعدات لوزارة الصحة الألمانية الإدارة العامة للجمارك.
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