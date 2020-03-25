الكشف عن سبب وفاة وزير الدفاع السوداني

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بوفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول جمال الدين عمر بأزمة قلبية. وتوفى وزير الدفاع السوداني في جوبا عاصمة جنوب السودان، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية. حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية. جدير بالذكر أن الفريق أول عمر كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان. الحركات المسلحة حول السلام في السودان. وكان عمر عضوًا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرًا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

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