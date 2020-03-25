توصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ إلى حل وسط بشأن خطة لدعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة 2 تريليون دولار لمواجهة الآثار التي يسببها تفشي فيروس "كورونا".
قال المسؤول التشريعي للبيت الأبيض، أريك أولاند، اليوم الأربعاء، إن أعضاء مجلس الشيوخالأمريكي ومسؤولين في إدارة ترامب توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تحفيز اقتصادي ضخم للتخفيف من آثار تفشي فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي.
وقال أولاند للصحفيين: "توصلنا إلى اتفاق" بعد أيام منالمفاوضات بشأن حزمة تحفيز، يتوقع أن تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أنه ألغى مساء يوم الإثنين صفقة تشريع فيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب إنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، موضحًا أنه ألغى الصفقة، التي تم التوصل إليها حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين مجلس الشيوخ وإدارة ترامب بشأن مشروع قانون يتعلق بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.