اتفاق بين مجلس الشيوخ وإدارة ترامب بشأن مشروع قانون يتعلق بـ"كورونا"

توصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ إلى حل وسط بشأن خطة لدعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة 2 تريليون دولار لمواجهة الآثار التي يسببها تفشي فيروس "كورونا".

قال المسؤول التشريعي للبيت الأبيض، أريك أولاند، اليوم الأربعاء، إن أعضاء مجلس الشيوخ

الأمريكي ومسؤولين في إدارة ترامب توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تحفيز اقتصادي ضخم للتخفيف من آثار تفشي فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي.

وقال أولاند للصحفيين: "توصلنا إلى اتفاق" بعد أيام من

المفاوضات بشأن حزمة تحفيز، يتوقع أن تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أنه ألغى مساء يوم الإثنين صفقة تشريع فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب إنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، موضحًا أنه ألغى الصفقة، التي تم التوصل إليها حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون.