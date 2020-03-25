أعلنت ألمانيا عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 31554 حالة، فيما تم تسجيل 149 حالة وفاة.
وكان معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية قال إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 4764 حالةخلال يوم ليصل إلى 27436 حالة.
وأضاف المعهد أن 114 شخصًا توفوا بزيادة 28 شخصًا عن العدد الذي نشر يوم الإثنين وهو 86 شخصًا.
ووافقت الحكومة الألمانية، الإثنين، على حزمةجديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
وتشمل المساعدة أموالًا لمساعدة الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الأفراد، في عبور عمليات الإغلاق التي جمدت النشاط التجاري، وضخ رأس المال في الشركات الأكبر عند الحاجة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في ألمانيا إلى 31554 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.