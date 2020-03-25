ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في ألمانيا إلى 31554 حالة

أعلنت ألمانيا عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 31554 حالة، فيما تم تسجيل 149 حالة وفاة.

وكان معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية قال إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 4764 حالة

خلال يوم ليصل إلى 27436 حالة.

وأضاف المعهد أن 114 شخصًا توفوا بزيادة 28 شخصًا عن العدد الذي نشر يوم الإثنين وهو 86 شخصًا.

ووافقت الحكومة الألمانية، الإثنين، على حزمة

جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.

وتشمل المساعدة أموالًا لمساعدة الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الأفراد، في عبور عمليات الإغلاق التي جمدت النشاط التجاري، وضخ رأس المال في الشركات الأكبر عند الحاجة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.