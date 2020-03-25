سلطنة عمان تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 99 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيان على حسابها بموقع "تويتر"، أن سبع حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وسبع حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأميركا، وحالة تخضع للتقصي الوبائي.
وأشارت إلى شفاء 17 حالة من المصابين.
وشددت الوزارة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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