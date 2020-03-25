الاحتلال الإسرائيلي يتعقل فلسطينيين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين محمد جمال عليان ، ومحمد زكريا عليان.

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