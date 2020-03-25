إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 4 آلاف

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 31554 بينما بلغ عدد الوفيات 149.
وذكرت البيانات أن عدد الإصابات ارتفع 4191 بينما زادت الوفيات بواقع 36 حالة وفاة.
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