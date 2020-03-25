أستراليا تنشئ مفوضية تنسيق لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاربعاء، في العاصمة كانبيرا عن انشاء مفوضية تنسيق وطنية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا. وقال موريسون "المفوضية الجديدة سيرأسها رئيس مطار بيرث الحالي السيد نيفيل باور. ستقوم المفوضية بتقديم استشارات ونصائح للحكومة الفيدرالية بشأن التعامل مع تداعيات الوباء وسبل مواجهات اثاره الكارثية على كافة المستويات".

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