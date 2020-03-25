نيوزيلندا تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت نيوزيلندا اليوم الأربعاء 47 إصابة مؤكدة وثلاث إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد قبل أن تطبق البلاد الإغلاق الكامل عند منتصف الليل. وقال مدير عام الصحة في نيوزيلندا الدكتور آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي إن عدد الحالات سيستمر في الارتفاع لمدة عشرة أيام على الأقل قبل أن يتراجع.

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