ارتفاع إصابات كورونا في فنزويلا إلى 91

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأضاف مادورو، أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك إلى 91 حالة، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

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