بالفيديو ..كورونا يدخل بيت خامنئي ويقضي على أحد مؤسسي الحرس الثوري

اقترب فیروس كورونا من الدائرة المحيطة بالمرشد الإیراني علي خامنئي، حیث توفیت عزت خاموشي، والدة زوجة ابن المرشد الأصغر ميثم خامنئي، الاثنين، بعد إصابتها بالمرض.

وأرسل الرئیس الإیراني حسن روحاني برقية تعزية، الثلاثاء، إلى زوج المتوفاة، محمود لولاتشيان، بحسب ما أفادت وكالة “إيسنا”.

وكانت حماة ابن المرشد الإيراني قد توفيت في مستشفى بطهران، بسبب إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

هذا وتداول ناشطون مقطعا يظهر عددا من رجال الدين وعناصر الحرس الثوري وعددا من أفراد أسرة المتوفاة وهم يقيمون مراسم عزاء على جثمان المتوفاة.

يذكر أن العشرات من المسؤولين الإيرانيين والمقربين من بيت المرشد أصيبوا بكورونا، من بينهم فريد الدين حداد عادل، شقيق زوجة مجتبى خامنئي.

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كما أصيب بالمرض حسين محمدي، من أعضاء مكتب المرشد الإيراني وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.

كما أعلنت إيران، الثلاثاء، عن وفاة العقيد حبيب برزكر، أحد مؤسسي الحرس الثوري بعد إصابته بكورونا.