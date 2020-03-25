ليبيا.. أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا، مساء الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ “كوفيد-19″، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية.
وذكر المركز الوطني أنه “تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.
والمصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس ظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد، وفقا لمصادر ليبية.
كانت الأمم المتحدة ودول غربية دعت الأسبوع الماضي طرفي النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر الوباء.
من جانبه، أبدى الجيش الوطني الليبي ترحيبه بدعوة إلى وقف القتال لأغراض إنسانية، لأجل التركيز على مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأوردت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، أنها “حرصت دائما على وقف القتال، رغم الخروق المتكررة من قبل الميليشيات والمرتزقة الذين لا يراعون أي معاهدات أو مواثيق دولية”.
وأكد الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، أنه ينظر بشكل إيجابي إلى كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وإيجاد التوافق بين الليبيين.
وذكر البيان بمسؤولية بعثة الأمم المتحدة، والأطراف الراعية لمؤتمر برلين، في إلزام حكومة فايز السراج وتركيا ومرتزقتها بوقف الأعمال العدائية.
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