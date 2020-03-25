كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمريكا تكشف آخر مستجدات تطوير لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم حققوا تطورًا كبيرًا في اختبارات تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وأنهم ماضون في مكافحة انتشار فيروس كورونا في أنحاء أمريكا

ودعا "بنس"، خلال مؤتمر صحفي للإدارة الأمريكية، قبل قليل بشأن الكشف مستجدات فيروس كورونا، الشعب الأمريكي لامتثال الإجراءت المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأهاب نائب الرئيس الأمريكي، بكل أمريكي التعامل بجدية مع خطورة "كورونا"، منوهًا بأن الفيروس ينتشر بسرعة في نيويورك.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سنواصل تقديم البيانات حول التطورات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن الحكومة الفيدرالية تستخدم كل إمكانيتها لإيصال المساعدات الطبية للولايات المتضررة.

وأشار "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن فيروس كورونا يستهدف نحو 170 دولة، متابعًا: "سنصدر أكبر حزمة دعم مالي لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة من فيروس كورونا".

وأكد أنهم يتخذون كل الإجراءات لعودة الشركات الأمريكية للعمل، متابعًا: "أشكر كل الإدارات الأمريكية المساهمة في حرب القضاء على فيروس كورونا"، مشددًا على أن جميع المستشفيات الأمريكية جاهزة للتعامل مع الوباء.

وبدأ انتشار فيروس كورونا المستجد، مطلع العام الجاري في الصين، وانتقل منه إلى غالبية دول العالم.

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