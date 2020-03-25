اقرار حزمة اجراءات بمأرب لمواجهة فيروس كورونا 

الأربعاء 25 مارس 2020

اقرت اللجنة الفنية بمحافظة مأرب اليوم اغلاق المسابح العامة والحدائق بدءا من يوم غدا ولمدة خمسة ايام واجراء اعمال التعقيم اللازم في اطار الاجراءات الاحترازية لمنع ظهور وباء كورونا .



كما اقرت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح منع تقديم الشيشة في المنتزهات واللوكندات العامة، والزام اصحابها باعمال الرش والتعقيم المتواصل وفقا للتعليمات الصحية الصادرة عن مكتب الصحة، الى جانب الزام اللوكندات بعدم تجاوز السعة السريرية المحددة لها ووضع المسافات الكافية بين السرير والاخر وفقا للاشتراطات الصحية، واغلاق اي منشأة لا تلتزم بالتعليمات والاجراءات الخاصة.

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وشدد الاجتماع على مكتب الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على المولات التجارية والتزامها بعمل الرش والتعقيم لحماية المواطنين والالتزام بالاجراءات والارشادات الصحية لحماية المستهلكين ومنع انتقال الفيروس، الى جانب الرقابة على التجار ومعاقبة من يحاول استغلال الناس والمغالاه في اسعار المواد الصحية والطبية والمنظفات.

وكان الاجتماع قد استعرض ما تم تنفيذه من حزمة الاجراءات الوقائية التي اقرتها لجنة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة وباء الفيروس في رفع القدرات الصحية والطبية واجراءات تجهيز الحجر الصحي، ومنع التجمعات ومنها تعليق الدراسة في الجامعة والمدارس والمعاهد وتخفيف اعداد الموظفين خاصة كبار السن، واطلاق فرق التوعية المجتمعية الصحية بالاجراءات المتبعة من قبل المواطنين لحماية انفسهم من انتقال الفيروس ومنها التزام منازلهم قدر الامكان وعدم الخروج منها الا للضرورة القسوى خاصة كبار السن واصحاب الامراض المزمنة.