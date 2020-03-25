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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في ألمانيا إلى 31554 حالة و149 وفاة والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 مارس 2020
أعلنت ألمانيا عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 31554 حالة فيما تم تسجيل 149 حالة وفاة حسب تقرير "RT Arabic".
وأظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة قد قفز بشكل ضخم، حيث تم تسجيل 4191 حالة جديدة، فيما ارتفع عدد القتلى لـ36، خلال آخر 24 ساعة.
وحذر المعهد من أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح نظرا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.
وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.
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