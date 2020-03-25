جامعة حضرموت تشكل لجنة لمواجهة كورونا

الأربعاء 25 مارس 2020

أصدر رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش، قراراً يقضي بتشكيل لجنة "علمية فنية استشارية" لمواجهة آثار ومتطلبات التعامل مع الوضع الوبائي لجائحة (كورونا) مكونة من الدكتور عبد الله سالم بن غوث، رئيساً للجنة، والدكتور عبد القادر محمد بايزيد، نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكاترة نبيل سالم مسيعان، وصالح عوض بحول، وغالب عوض بلقصير، ومها محمد بن دحمان، وعمر محمد بارحمان، وعبد الله مبارك كعيتي، وعمر حسن بارحيم.



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وقضى القرار بأن تناط باللجنة مهام تقديم الخدمات الاستشارية "العلمية والفنية" للسلطة المحلية والمؤسسات الصحية والكوادر الصحية بالمحافظة في ما يخص التعامل مع آثار جائحة الكورونا الوبائية وانعكاساتها على الوضع الصحي بحضرموت إضافة للقيام بأعمال التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع وكوادره الطبية والتمريضية للوقاية من هذه الجائحة بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت واللجنة العليا للكوارث بالمحافظة.

إضافة إلى الاسهام في تدريب الاطباء والممرضين والعاملين بالقطاع الصحي حول التعامل السليم مع الحالات المشتبهة والمؤكدة واتخاذ إجراءات السلامة المهنية اللازمة وذلك بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت واللجنة العليا للكوارث بالمحافظة ونص القرار بإمكانية استعانة الجنة بمن تراه مناسباً من الكوادر المختصة لمساعدتها في اداء مهامها المنوطة بها.