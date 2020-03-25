اشادات داخلية وخارحية بقرار منع البحسني للقات

الأربعاء 25 مارس 2020

لاقى قرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القاضي بتعميم منع دخول "القات" الى حضرموت ارتياحاً واستحساناً كبيراً لدى عامة المواطنين في جميع مديريات المحافظة وأبناء المحافظة في الخارج.



كما لاقى القرار اشادة وتأييداً من كبار المسؤولين في الدولة، ومن منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

Advertisements

وباركت مؤسسات وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية ومشائخ وأعيان ومواطنين في برقيات واتصالات القرار، معتبرين إياه خطوة في الطريق الصحيح نحو القضاء على هذه الآفة التي أضرّت بمجتمعنا، مؤكدين مساندتهم لهذا القرار.

وكان محافظ حضرموت أصدر أمس تعميماً بمنع دخول "القات" الى مدن ومناطق المحافظة في اطار الاجراءات الاحترازية لمرض "كورونا".

وقد باشرت الاجهزة الامنية والعسكرية تنفيذ القرار في مداخل المحافظة.