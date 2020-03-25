شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الدفاع السوداني إثر ذبحة صدرية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مجلس السيادة السوداني وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم صباح اليوم بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية. ومن المتوقع أن تباشر السُلطات السودانية ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم خلال الساعات القادمة وأن يتم تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح.

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