صحيفة تسلط الضوء على مبادرة الإمارات بإرسال مساعدات طبية إلى إيران 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، في كلمتها اليوم إنه عندما بادرت دولة الإمارات بإرسال مساعدات طبية إلى إيران لتمكينها من التغلب على كابوس كورونا الذي حوّل مدن العالم إلى أشباح، وخلخل النظام العالمي وأودى بحياة الآلاف، والعداد لم يتوقف بعد.. إنما كانت تنطلق من إيمانها بالقيم الإنسانية التي فطرت عليها كممارسة وفعل.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" أن دولة الإمارات وضعت الخلافات جانباً وقررت المبادرة، لأنها ترى أن ما يجمع البشر في أوقات المحن والكوارث هو أكبر بكثير من أي خلاف، خصوصاً أنها تعرف أن إيران تخضع لعقوبات مالية واقتصادية قاسية، لكن ذلك بالنسبة إليها لم يمنعها من تقديم يد العون وتجاوز الموقف السياسي وإعلاء العامل الإنساني على ما عداه.

وأكدت أنه نموذج فريد في عالم اليوم، تكرّسه دولة الإمارات نهجاً لعله يتحول إلى ممارسة عالمية في عالم يعج بالحقد والعداوات والأحقاد والتطرف، بحيث يؤكد العالم في مثل هذه الظروف التي نعيشها والتي تهدد وجود البشرية أن الإنسان أخو الإنسان، وأن الإنسانية باعتبارها فعل الخير والتسامح يمكنها أن تشكل كوة الأمل في هذا الليل البهيم.

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وأوضحت أن بعض الدول وخصوصاً تلك التي تتعرض لعقوبات تحتاج في هذه الأيام العصيبة إلى يد تقدم لها العون لمساعدتها على شراء ما يلزمها من معدات طبية وأدوية من الأسواق العالمية، أو تقديم مساعدات عينية لها تكفي حاجة مواطنيها وتحميهم من هذه الجائحة، التي قد تتعاظم مخاطرها وتقضي على آلاف الأبرياء إذا ما ظلت تعاني نقصاً في وسائل مجابهة الفيروس.

وأكدت أن الإنسانية بمعناها الحقيقي تتعارض مع الأنانية والحقد والتشفي، وهي تعني واجب الإنسان تجاه أخيه الإنسان، وهي تعني أيضاً فعل الخير والتسامح والقدرة على المحبة وتجاوز الخلافات السياسية ونوازع الشر، من خلال المزيد من التآزر والتضامن. والإنسانية هنا هي عمل أخلاقي بالدرجة الأولى لأنها تتعامل مع الإنسان ككائن له الحق في الحياة والأمن والطمأنينة.

وذكرت أن الإمارات تقدم كل يوم من الأفعال الإنسانية ما يبهر العالم، وتعطي دروساً في العلاقات الدولية التي تقوم على المحبة والتسامح من أجل عالم جديد يقوم على التعاون والشراكة، وليس على الأنانية والكراهية.

وأكدت "الخليج" في ختام افتتاحيتها أنه عندما قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى إيران، ووعدت بتقديم المزيد إذا اقتضت الحاجة إنما اضطلعت بمسؤوليتها الإنسانية والدينية التي فطرت عليها ولن تتخلى عنها، باعتبارها تمثل ركناً أساسياً من أركان وجودها ودورها الذي وضع مداميكه وأرساه المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه