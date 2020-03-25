صحيفة: الإمارات أثبتت قدرتها على مواجهة أشد الأزمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت قدرتها على مواجهة أشد الأزمات وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتوجيهات قيادتها الرشيدة الساهرة على حماية الوطن وشعبه الملتف بقوة حول قيادته، وبجهود الجهات المسؤولة في الدولة التي تعمل على مدار الساعة لمواجهة أزمة وباء فيروس كورونا التي تهدد كبريات دول العالم وتهدد البشرية جمعاء.



وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" أنها حرب حقيقية من أجل الوطن، وهؤلاء الذين يعملون ليل نهار في ميدان الكفاح ضد الوباء، من جهات طبية، أطباء وممرضين وأقسام إدارية تدير العمل وتراقب تنفيذه، كل هؤلاء الآن هم بمقام حماة الوطن المدافعين عنه في قلب الميدان.

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وأشارت إلى أن هذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في رسالة الشكر التي وجهها لهم، والتي قال فيها سموه: «شكراً خط دفاعنا الأول، شكراً لتضحياتكم، وسهركم، وبذلكم من أجل الوطن.. أنتم حماة الوطن اليوم وسياجه وجنوده المخلصون».. ودعا سموه الجميع على أرض الإمارات لتوجيه الشكر لهم، والثناء والتقدير لجهودهم المتواصلة ليل نهار، أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين في قطاعنا الطبي في الدولة.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أنها شهادة تقدير عظيمة من القيادة الرشيدة لهؤلاء الذين يبذلون كل جهدهم في الميدان من أجل حماية الوطن من هذا الوباء الذي يهدد معظم دول العالم، وعلى رأسها الدول الكبرى الغنية بمواردها وعلومها، لافتة إلى أنه دعماً لجهود هؤلاء «حماة الوطن» أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حملة تطوعية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ..وكتب سموه على حسابه في إنستغرام: «مدينتك تناديك.. تطوع لدبي».