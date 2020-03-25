تعرف على نتيجة فحص كورونا للمتحدثة باسم البيت الأبيض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للمتحدثة باسمه ستيفاني جريشام سلبية.



وقال، في تعميم صحفي، إن جريشام التي خضعت للفحص بعد أن خالطت مسؤولا برازيليا هذا الشهر، غير مصابة بفيروس كورونا بعد أن أثبت الفحص ذلك، وإنها ستعود للعمل اليوم الأربعاء.

ورافقت جريشام وهي واحدة من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي ترامب لدى استقباله الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو والوفد المرافق له بمنتجعه في فلوريدا.

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وبعد الزيارة بأيام ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على فابيو واجنجارتن أحد مساعدي الرئيس البرازيلي الذين حضروا اللقاء؛ ما دفع ترامب لإجراء الفحص.

والسبت الماضي، قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي، في بيان، إن نتائج تحليل الرئيس دونالد ترامب سلبية.

وقال الطبيب شون كونلي، في بيان، يوم السبت: "تلقيت هذا المساء تأكيدا بأن نتائج التحليل سلبية".

وأردف "لم تظهر أعراض المرض على الرئيس (ترامب) بعد أسبوع واحد على تناوله العشاء مع أعضاء الوفد البرازيلي في مارالاغو".

والأسبوع الماضي أصدر البيت الأبيض توجيهات للهيئات الاتحادية بالحد من التعاملات التي تتم "وجها لوجه"، وتنفيذ العمل غير المهم من المنزل لمنع تفشي فيروس كورونا.