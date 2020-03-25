شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جنازة جنرال إيراني تثير السخرية خشية كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أثارت إقامة مراسم جنازة أحد جنرالات مليشيا الحرس الثوري الإيراني بحضور آلاف الأشخاص انتقادات وسخرية واسعة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.



وانتقد الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في تغريدة عبر موقع تويتر، الثلاثاء، تشييع جنازة حسين أسد اللهي القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني الذي توفي قبل يومين وسط أعداد غفيرة في منطقة وردآورد الواقعة في غربي العاصمة طهران، أمس الإثنين.

وأرفق جهانبور تغريدته بصورة لمراسم جنازة أسد اللهي، معلقا أن هذا الأمر مخالفا للقيود المفروضة على التجمعات البشرية داخل إيران.

وأعلنت ميلشيا الحرس الثوري الإيراني وفاة حسين أسد اللهي القائد السابق لفيلق ما يسمى بـ"محمد رسول الله"، السبت الماضي، بسبب مضاعفات كيميائية دون أن توضح مزيدا من التفاصيل حول ملابسات موت أحد الجنرالات المعروفين بوجودهم في سوريا خلال السنوات الماضية.

واعتبر مغردون إيرانيون عبر موقع تويتر أن تشييع جنازة جنرال مليشيا الحرس الثوري على الرغم من خطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد المنتشر على نطاق واسع محليا، يعد استهتارا بأرواح الناس في إيران.

وأعاد إيرانيون، بينهم صحفيون وناشطون، نشر صور لجنازة حسين أسد اللهي مصحوبة بتعليقات تنتقد التراخي الحكومي إزاء مواجهة أزمة فيروس كورونا القاتل.

وأصيب وتوفي دبلوماسيون ومديرون حكوميون ورجال دين وبرلمانيون وعسكريون بالجيش والشرطة، وموظفو بلديات بفيروس كورونا المستجد داخل إيران.

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وكشف وزير الصحة الإيراني السابق حسن قاضي زادة هاشمي عن تحذيره مسؤولين رفيعي المستوى بينهم رئيس بلاده حسن روحاني من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد نهاية العام الماضي.

وزعم مسؤولون إيرانيون بينهم وزير الصحة سعيد نمكي، خلال الأيام الماضية، أن الفيروس المعروف علميا باسم (كوفيد - 19) اكتشف لأول مرة في 19 فبراير/شباط الماضي بالبلاد .. وفق “العين“.

وكتب هاشمي، الذي استقال من منصبه أواخر عام 2018، الإثنين الماضي، في منشور عبر موقع "أنستقرام": "مخاوف وتحذيرات قد أبلغتها إلى حسن روحاني ومسؤولين بشأن تفشي فيروس كورونا في ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وكشف مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في إيران، من المحتمل أن تكون 5 أضعاف الأرقام المعلن عنها رسميا.

وزار ريك برينان، المدير الإقليمي للطوارئ بالصحة العالمية، إيران مؤخراً، ورجح ارتفاع نسب الإصابات بالفيروس هناك.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 1934، بعد تسجيل 122 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن عدد الإصابات ارتفع إلى 24811 حالة بعد تسجيل 1762 إصابة جديدة.

كما أعلن جهانبور أن 8931 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.