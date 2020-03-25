السعودية تدين هجوما استهدف قافلة عسكرية بنيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أدانت المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف حافلات تقل جنودا شمال شرقي نيجيريا، وأوقع عشرات القتلى والمصابين.



وشددت وزارة الخارجية السعودية على تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب نيجيريا جراء هذا الاعتداء، وموقفها الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

والأحد الماضي، قالت مصادر أمنية إن 6 جنود نيجيريين قتلوا، في كمين نصبه إرهابيون من جماعة "بوكو حرام" واستهدف قافلةً عسكريّة بشمال شرقي البلاد قرب الحدود مع الكاميرون.

وفتح الإرهابيون النار على القافلة بالقرب من مدينة بانكي في منطقة تعرّضت مرارا لهجمات.

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وقال مصدر - لوكالة فرنس برس: "فقدنا 6 جنود في كمين لإرهابيي بوكو حرام الساعة 10:25 صباحا (09:25 ت ج)".

وأوضح مصدر عسكري ثانٍ أنّ "القافلة كانت متّجهة إلى بانكي عندما هاجم الإرهابيّون بأسلحة ثقيلة وآر بي جي.. وتمّ نقل الجثث إلى مايدوجوري بمروحيّة عسكريّة".

وتخوض جماعة بوكو حرام الإرهابية حركة تمرد مستمرة منذ عقود أسفرت عن مقتل 36 ألف شخص في شمال شرقي نيجيريا، بحسب الأمم المتحدة، ودفع مليوني شخص للنزوح، ما تسبب في أزمة إنسانية.

وعقب عودة القوة التشادية إلى بلادها، مطلع العام الجاري، مع انتهاء مهمتها ضد "بوكو حرام" شمال شرقي نيجيريا، فر مئات المدنيين النيجيريين المقيمين قرب مواقعها خشية حدوث اعتداءات إرهابية جديدة.

وامتد النزاع إلى النيجر والكاميرون وتشاد، ما دفع الدول المعنية لتشكيل قوة عسكرية لمواجهة التهديد.