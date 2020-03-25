رئيس حزب روسي يوضح سبب نجاح البلاد في احتواء "كورونا"

أعلن رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، ​فلاديمير جيرينوفسكي​، إن نجاح روسيا في احتواء ​فيروس كورونا​ يكمن في إدخال تدابير تقييدية صارمة.

ورأى أن "هذه هي أفضل طريقة لتجنب انتشار فيروس خطير"، معربا عن اعتقاده أنه "من الضروري في الوقت الحالي تعزيز النتيجة المحققة من خلال تشديد التدابير المتخذة".

واعتبر أنه "من الضروري فصل الأطباء وحرمانهم من شهاداتهم في حال تصرفهم بإهمال"، واستشهد جيرينوفسكي بمثال كبير أخصائي ​الأمراض​ المعدية في إقليم ستافروبول الروسي، إيرينا ساننيكوفا، التي انتهكت الحجر الصحي بعد عودتها من رحلة إلى ​إسبانيا​، ذاكرا رئيس الأطباء في ​مستشفى​ في منطقة كالوغا، فلاديمير كونديوكوف، الذي ذهب في إجازة إلى ​تايلاند​ دون إذن خلال "جائحة" فيروس كورونا.