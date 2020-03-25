بومبيو لن يدخل في حجر صحي طوعي بعد زيارته لأفغانستان وقطر

لفت مسؤول طبي في ​وزارة الخارجية الأميركية​ الى إن وزير الخارجية ​مايك بومبيو​، لن يدخل في حجر صحي طوعي بعد عودته من ​أفغانستان​ وقطر يوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول الطبي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الدولتين المذكورتين غير مدرجتين على قائمة للحكومة الأمريكية تدعو إلى مثل هذه التدابير عند زيارتها.

وأوضح المسؤول أن "تحركات بومبيو المخطط لها سلفا في المكانين، والفحص المسبق للذين خالطوه، تعني أنها كانت بيئة لا يوجد فيها أي احتمال أو فيها احتمال ضئيل للغاية، لأن يصاب بالمرض".

غير أن قطر أُضيفت الثلاثاء إلى المستوى الثالث في قائمة المراكز الأميركية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها التي تنص على أن الزائرين لها "يجب أن يبقوا في البيت لمدة 14 يوما بعد عودتهم من السفر وأن يراقبوا صحتهم وأن يطبقوا التباعد الاجتماعي