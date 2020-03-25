وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل وفاة رابعة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية، عن وفاة مسن (76 عاما) في مستشفى "شيبا" في رمات غان، جراء إصابته بفيروس كورنا، لترتفع عدد الوفيات إلى 4، فيما سجلت 1930 إصابة حتى مساء أمس.

وذكرت صحيفة "​هآرتس​" أنه تم نقل المسن إلى المستشفى يوم الإثنين الماضي، حيث تم إخضاعه للعلاج في وحدة الإنعاش وكانت حالته خطيرة، وشخص بإصابته ب​فيروس كورونا​، علما أنه كان يعاني من أمراض مستعصية ومزمنة.