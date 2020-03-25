وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل وفاة رابعة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة مسن (76 عاما) في مستشفى "شيبا" في رمات غان، جراء إصابته بفيروس كورنا، لترتفع عدد الوفيات إلى 4، فيما سجلت 1930 إصابة حتى مساء أمس.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم نقل المسن إلى المستشفى يوم الإثنين الماضي، حيث تم إخضاعه للعلاج في وحدة الإنعاش وكانت حالته خطيرة، وشخص بإصابته بفيروس كورونا، علما أنه كان يعاني من أمراض مستعصية ومزمنة.
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