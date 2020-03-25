أعلن الرئيس التشادي ​ادريس ديبي​ اتنو ان هجوما "لجهاديي ​بوكو حرام​ أسفر عن عن مقتل 92 جنديا تشاديا في بوما في مقاطعة البحيرة". وفي ​مقابلة​ مع قناة تلفزيونية، قال: "لقد خسرنا 92 من جنودنا والضباط وضباط الصف في الهجوم. انها المرة الاولى التي نخسر فيها هذا العدد من العناصر". وأوضح انه تم تدمير 24 آلية للجيش بينها آليات مصفحة فيما استولى جهاديو بوكو حرام على معدات عسكرية. واستهدف الهجوم العسكريين في شبه جزيرة بوما واستمر ما لا يقل عن سبع ساعات واستهدف ايضا التعزيزات التي ارسلت الى الموقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 92 جنديا تشاديا في هجوم لجماعة بوكو حرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.