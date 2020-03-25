مستخدمون من بلدان مختلفة يبلغون عن خلل في عمل "فيسبوك

أبلغ مستخدمو ​فيسبوك​ عن خلل في عمل الشبكة الاجتماعية في عدد من البلدان.

ونقل موقع "دوان دوكتور" الذي يتتبع ​حالات​ توقف أو خلل عمل الشبكات الاجتماعية الشائعة، أن حوالي 45% من المستخدمين الذين أبلغوا عن مشاكل يواجهون صعوبة في عرض ​الأخبار​ على فيسبوك، بينما يواجه 32% آخرين صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباته، ويشكو 22% من انقطاع الاتصال الكامل بالشبكة الاجتماعية.

وتأتي معظم الشكاوى من ​الولايات المتحدة​ و​البرازيل​ وبيرو و​المكسيك​ و​تشيلي​ و​الفلبين​.

من جهة أخرى، نشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريرا، في وقت سابق، قال فيه إن فيسبوك و​إنستغرام​ وديزني+، بدؤوا تقديم إصدارات جديدة لتطبيقاتهم لا تحتاج إلى سرعات كبيرة من ​الإنترنت​.