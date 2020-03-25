مستخدمون من بلدان مختلفة يبلغون عن خلل في عمل "فيسبوك

أبلغ مستخدمو فيسبوك عن خلل في عمل الشبكة الاجتماعية في عدد من البلدان.
ونقل موقع "دوان دوكتور" الذي يتتبع حالات توقف أو خلل عمل الشبكات الاجتماعية الشائعة، أن حوالي 45% من المستخدمين الذين أبلغوا عن مشاكل يواجهون صعوبة في عرض الأخبار على فيسبوك، بينما يواجه 32% آخرين صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباته، ويشكو 22% من انقطاع الاتصال الكامل بالشبكة الاجتماعية.
وتأتي معظم الشكاوى من الولايات المتحدة والبرازيل وبيرو والمكسيك وتشيلي والفلبين.
من جهة أخرى، نشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريرا، في وقت سابق، قال فيه إن فيسبوك وإنستغرام وديزني+، بدؤوا تقديم إصدارات جديدة لتطبيقاتهم لا تحتاج إلى سرعات كبيرة من الإنترنت.
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