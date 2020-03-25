وزارة الصحة بجنوب أفريقيا: عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى 700

أعلنت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا ان عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى الـ 700 اصابة.
وكانت السلطات في جنوب أفريقيا قد أعلنت أمس إن عدد حالات الإصابة بفيروس كوورنا ارتفع إلى 554 حالة، بعد تسجيل 152 حالة جديدة، لتكون بذلك الدولة الأكثر تضررا في القارة الأفريقية. وأضافت وزارة الصحة أن شخصين في حالة حرجة ويتلقيان الرعاية في مستشفيات خاصة.
ومن ناحية أخرى، يستعد المواطنون والمؤسسات التجارية لإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع، من المقرر أن يبدأ منتصف ليل يوم 26 آذار الجاري، وسوف تستمر خلاله فقط الخدمات الأساسية في العمل وتشمل المتاجر ومحطات التزود بالوقود وتوصيل البضائع الأساسية والخدمات الطبية.
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