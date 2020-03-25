الحكومة الأردنية تخفف حظر التجول وتسمح للمتاجر بفتح أبوابها

اعلن رئيس الوزراء الأردني ​عمر الرزاز​ أن ​الحكومة​ ستسمح للناس بالسير على الأقدام لشراء البقالة في المتاجر الصغيرة لتسهيل الحياة اليومية لما يقرب من عشرة ملايين نسمة وسط حظر تجول صارم لكبح تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.

وتم فرض ​حظر التجول​ يوم السبت بعد أن أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر تجول ينفذه ​الجيش​ وإجراءات أخرى تقيد الحريات المدنية والسياسية. وبررت الحكومة القيود الصارمة بقولها إن الكثير من الناس قد استخفوا بدعوات البقاء في منازلهم، وخاطروا بانتشار الفيروس بسرعة.