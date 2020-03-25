السكك الحديدية الروسية تعلق وتلغي بعض رحلاتها الداخلية بسبب كورونا

أعلنت شركة ​السكك الحديدية​ الروسية أنها "علقت وألغت بعض رحلاتها الداخلية في ​روسيا​، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة في المناطق التي أثرت بدورها على حركة الركاب بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد".

ولفتت المتحدثة باسم الشركة الى انه "نظرًا لانخفاض حركة الركاب بسبب تفشي فيروس كورونا، فإن الشركة قررت تعليق وإلغاء بعض الرحلات الداخلية الروسية وسيتم إعادتها إلى الخدمة عندما ترى ذلك مناسبا".

وبحسب المتحدثة الرسمية فإن ذلك سيشمل عشرات الاتجاهات ومن أبرزها إلغاء الرحلات بين ​موسكو​ و​سان بطرسبورغ​، بالإضافة إلى تخفيض عدد الرحلات الداخلية التي تعمل في اتجاه تشيليابينسك-أومسك ، وبينزا-ريازسك ، وسامارا-كازان وغيرها.

وشددت الشركة على أنها ستقوم بإبلاغ جميع الركاب الذين حصلوا على تذاكر مسبقة على الاجراءات ​الجديدة​ المتخذة.

وكلف رئيس الوزراء الروسي، ​ميخائيل ميشوستين​ في وقت سابق الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه ​الإنسان​ "روسبوتريب نادزور"، وسلطات العاصمة والأقاليم الفيدرالية بوضع خطة للتعجيل بنشر مختبرات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.