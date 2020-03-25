سجلت السلطات في ​نيوزيلندا​ 47 إصابة مؤكدة وثلاث إصابات محتملة ب​فيروس كورونا​ المستجد قبل أن تطبق البلاد الإغلاق الكامل عند منتصف الليل. وأوضح مدير عام ​الصحة​ في البلاد آشلي بلومفيلد في ​مؤتمر صحفي​ إن عدد الحالات سيستمر في الارتفاع لمدة عشرة أيام على الأقل قبل أن يتراجع. وكانت قد أعلنت ​رئيسة وزراء نيوزيلندا​ ​جاسيندا أرديرن​، ​حالة الطوارئ​ الوطنية، وقالت أرديرن في كلمة أمام البرلمان، "إنها حالة طوارئ للحفاظ على أسلوب حياتنا"، لافتة إلى ان "تلك القرارات ستفرض أكثر القيود صرامة على حركة النيوزيلنديين فى التاريخ الحديث ولكن من الضرورى إنقاذ الأرواح وإبطاء الفيروسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 47 اصابة مؤكدة و3 محتملة بفيروس كورونا في نيوزيلاندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.