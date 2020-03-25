وفاة مراهق مصاب بفيروس كورونا في لوس أنجليس

أعلنت مديرة ​لجنة الصحة​ العامة في مقاطعة لوس أنجليس الأميركية باربرا فيرير في بيان "وفاة مراهق يقلّ عمره عن 18 عاماً، مصاب ب​فيروس كورونا​ المستجدّ وكان يعيش في لانكاستر الواقعة على بعد 40 كلم شمال مدينة لوس أنجليس"، مشيرة الى أنها أحصت وفاة شخصين آخرين بالفيروس هم بالغان عمرهما 50 و70 عاماً".

وشدد فيرير على أن"كوفيد-19 لا يفرّق بين ضحاياه على أساس العمر أو العرق أو الثروة، وما نشهده اليوم في أنحاء مثل ​نيويورك​ يرينا ما الذي يجب علينا أن نستعدّ له"، مشيرة الى "أننا لن نتمكّن من تغيير المسار التصاعدي لمنحنى الإصابات إلا إذا أخذ الجميع إرشادات التباعد الاجتماعي على محمل الجدّ واحترموا أوامر العزل والحجر الصحّي".

يذكر أن وفاة المراهق تعتبر أول حالة وفاة تسجّل في الولايات المتّحدة لدى قاصر مصاب بالفيروس. وبحسب الخبراء فإنّه من النادر للغاية أن يتسبّب كوفيد-19 بمضاعفات خطرة لدى ​الأطفال​ وهناك عدد محدود جداً في ​العالم​ من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس وتوفّوا.

ولغاية عصر يوم أمس بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في ​الولايات المتحدة​ أكثر من 51 ألف شخص توفي منهم 674 شخصاً.