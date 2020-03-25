البيت الأبيض: أي شخص يغادر نيويورك عليه أن يعزل نفسه لمدة 14 يوما

دعا البيت الأبيض أي شخص يغادر مدينة نيويورك إلى عزل نفسه لمدة 14 يوما لوقف تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي ينتقل بمعدلات كبيرة في المدينة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن طبيبة وزارة الخارجية، ديبورا بيركس، التي تقدم المشورة لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس، تشديدها على أنه "ينبغي على الجميع في نيويورك الالتزام بالحجر الصحي للـ 14 يوما القادمة لضمان عدم انتقال الفيروس للآخرين".
يذكر أن الولايات المتحدة سجلت 695 وفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى جانب 53 ألفا و358 إصابة بشكل إجمالي.
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