البيت الأبيض: أي شخص يغادر نيويورك عليه أن يعزل نفسه لمدة 14 يوما

دعا ​البيت الأبيض​ أي شخص يغادر مدينة ​نيويورك​ إلى عزل نفسه لمدة 14 يوما لوقف تفشي ​فيروس كورونا​ "كوفيد-19" الذي ينتقل بمعدلات كبيرة في المدينة.

ونقلت وكالة ​بلومبرغ​ للأنباء عن طبيبة ​وزارة الخارجية​، ديبورا بيركس، التي تقدم المشورة لنائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​، تشديدها على أنه "ينبغي على الجميع في نيويورك الالتزام بالحجر الصحي للـ 14 يوما القادمة لضمان عدم انتقال الفيروس للآخرين".

يذكر أن ​الولايات المتحدة​ سجلت 695 وفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى جانب 53 ألفا و358 إصابة بشكل إجمالي.